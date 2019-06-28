شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. رئيس المحكمة العليا يعترف بإستشراء الفساد الأخلاقي والمالي والان مع التفاصيل

اعترف رئيس المحكمة العليا في إيران، وهي أعلى هيئة قضائية، أحمد مرتضى مقدم، الخميس، باستشراء الفساد الأخلاقي والمالي في السلطة القضائية.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان طهران إقالة 60 قاضيًا خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وقال مرتضى مقدم في كلمة له أمام جمع من القضاة والعاملين في محاكم مقاطعة كرمان جنوب إيران: إن القضاء هو قلب النظام، وإن المجتمع سيستفيد منه طالما تتم إقامة العدل في القضاء ؟؟ معتبراً العلاقات غير الأخلاقية والفساد المالي أخطر الجرائم يمكن أن يرتكبها القضاة في البلاد .

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وذكر رئيس المحكمة العليا الإيرانية أن واحدة من المشاكل الأخرى التي على أساسها يوجه النقد للسلطة القضائية هو عدم معالجة الملفات والدعوى عند وصولها إلى السلطات القضائية .. مطالباً بحسب تقرير لموقع إرم نيوز، بإنهاء التمييز بأي شكل من الأشكال.

وشدد على أنه ينبغي التخلي عن التمييز بأي شكل من الأشكال، والتمييز يسبب قلقًا في المجتمع .

وفي السنوات القليلة الماضية، وجه منتقدو القضاء اتهامات ضد عدة قضاة، بمن فيهم قضاة مشهورون في إيران، وكان من بين هؤلاء سعيد مرتضوي، الذي حُكم عليه بتعليق دائم للخدمات القضائية.

وقال إبراهيم رئيسي الذي حل محله صادق لاريجاني كرئيس للسلطة القضائية قبل بضعة أيام، ”إنه كان يقف ضد القضاة الفاسدين“.