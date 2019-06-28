شكرا لقرائتكم اليماني: لولا الدعم السعودي لما استطاعت حكومة اليمن تأدية عملها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية المستقيل في الحكومة اليمنية الشرعية، خالد اليماني، في مقابلة مع "العربية" إنه "لولا الدعم السعودي لما استطاعت الحكومة اليمنية تأدية عملها".

وذكر أن "ميليشيات الحوثي لا تريد اتفاقاً بسبب إيران"، وأنها تسعى للتهرب من مسؤولياتها القانونية، والاستفادة من عمليات التهريب عبر ميناء الحديدة.

وطالب اليماني، المبعوث الدولي في اليمن، مارتن غريفيثس، بأن يكون واضحاً بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمرجعيات.

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وأوضح أن الأمم المتحدة ارتكبت أخطاء كبيرة في الملف اليمني، في إشارة إلى معاملة الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية على قدم المساواة.

وأعرب عن ثقته في السعودية والإمارات، مشيراً إلى أن صياغة علاقتهما مع الحكومة اليمنية الشرعية تحتاج إلى الحوار المستمر، وهو ما يجري حالياً.

وقال إن الاستقالة التي تقدم بها في 10 يونيو/حزيران الجاري من منصبه تعود إلى ملاحظاته على أداء وزارة الخارجية اليمنية.