الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية بدون طيار فى محور طريق المطار بطرابلس

الموجز أعلن الجيش الوطنى الليبى إسقاط طيارة تركية بدون طيار فى محور طريق المطار بضواحى العاصمة طرابلس. وأكد المكتب الإعلامى للجيش الليبى فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إسقاطه لطائرة تركية مسيرة بدون طيار خلال محاولاتها استهداف مواقع الجيش الوطنى فى ضواحى طرابلس. وأكد غرفة عمليات الجيش الليبى تقدم القوات فى محور عين زارة بضواحى طرابلس، لافتا إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات المسلحة.

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