الراعي استهل زيارته لذوق مصبح بجولة في متحف المشاهير

إستهل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته الرعوية الى بلدة ذوق مصبح، يرافقه المطرانان بولس روحانا وحنا علوان، وكان في استقباله رئيس البلدية عبدو الحاج ومخارتير وحشد من فاعليات المنطقة ووجوه ثقافية ودينية واجتماعية.
المحطة الأولى، كانت زيارة "متحف المشاهير"، حيث رفع الراعي الستارة عن تمثال يجسده الى جانب تمثال للمثلث الرحمة الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير،
يشار الى أن المتحف قد تأسس في العام 2001 من قبل آل معلوف ومعظم التماثيل تم تصنيعها في الولايات المتحدة.
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