المجلس العدلي أرجا الجلسة في ملف الامام الصدر ورفيقيه الى 18 تشرين أول

عقد ​المجلس العدلي​ جلسة للنظر في قضية إخفاء الإمام ​موسى الصدر​ ورفيقيه ​الشيخ محمد يعقوب​ والصحافي ​عباس بدر الدين​، برئاسة ​القاضي جان فهد​ وعضوية المستشارين ​القضاة​ ميشال طرزي وجان مارك عويس، عفيف حكيم، وتريز علاوي، وفي حضور ممثل ​النيابة العامة التمييزية​ القاضي عماد قبلان. كذلك حضرت جهة الإدعاء.

وقررت الهيئة إرجاء الجلسة الى 18 تشرين اول 2019، في انتظار انتهاء المحقق العدلي في القضية القاضي ​زاهر حمادة​ من عمله فيها ومتابعة إجراءاته لجلب المتهمين في هذا الملف للحضور أمامه عبر الطرق القانونية واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم.