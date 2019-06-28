بطيش عن تقرير "موديز": لعدم التهويل على الناس

علق وزير الاقتصاد منصور بطيش على تقرير وكالة "موديز" الأميركية للتصنيف الائتماني حول الموازنة في لبنان، قائلا: "هذا التقرير تحليلي ووجهة نظر"، مشددا على "أننا نمشي نحو تحسين الدين العام ولا سبب لتأخر سداد الدين".
وأكد بطيش في حديث تلفزيوني أن "لبنان تاريخيا لطالما إحترم إلتزاماته إتجاه الغير، والآن لم يتغير شيء في البنية الإقتصادية والمالية والحكومة منكبة نحو الإصلاحات"، معتبرا أن "هذا التقرير بالإضافة الى أنه تحليلي هو أيضا تحذيري، ونحن قدمنا نفس التحذيرات في السابق".
ودعا الى "عدم التهويل على الناس"، جازما أنه "لا يوجد أي سبب للذهاب نحو الجو السلبي".
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