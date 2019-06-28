ديب لوزير الاشغال: ما طبيعة وهيكلية اللجنة المؤقتة لمرفأ بيروت؟

وجه النائب ​حكمت ديب​، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، "أسئلة لوزير الأشغال أثناء نقاش الموازنة:اللجنة المؤقتة ل​مرفأ بيروت​ شو طبيعتها شو هيكليتها،شو نظامها الداخلي، بدنا أرقام عن النفقات والأرباح و​القروض​ وقيمتها ومدتها وبدنا لائحة بالدراسات وجدواها وتكلفتها ولائحة عن الشركات المستثمرة والمستاجرة وعقودها والعقود مع الموظفين ومعاشاتهم".

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