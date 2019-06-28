بيار فتوش رد على أبو فاعور: لا تحاول الهروب من ازمتك في العيشية على حسابنا

رد رئيس مجلس ادارة شركة "اسمنت الارز" ​بيار فتوش​ على وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ "أننا نستغرب ما يدّعيه ، فلم يصل أحد، لكننا نقول للوزير ابوفاعور: اذا كنت تحاول الهروب من ازمتك وزواريبك في ​العيشية​ ليس على حسابنا، واذا كان معلمك يسعى للهروب من واقعه المخالف والمضر في ​سبلين​ ليس على حساب الناس ولقمة عيش الأهالي ، فقد كشفكم الرأي العام، اوقفوا الكذب".

وفي بيان له، أشار فتوش متوجها الى أبو فاعور "لقد كشفكم الناس، لن نعطيكم خوّات، نحن نلتزم القوانين، وهم يخالفون. يخدعون الناس، ونحن واضحون وصريحون، لن نتراجع عن حقوقنا، لن نتراجع فليفهموا"، لافتاً الى أنه "مهما حاولوا الكذب والادعاء وتزوير الحقائق للهروب من ازماتهم في ال​سياسة​ وغير ​السياسة​ لن يصدّقهم الناس. نقولها علنا: لا عناصر مسلحة لفتوش، ولا دخل له بالمعمل "يروحوا يلعبوا غيرها"، وكل ما يقولونه عار من ​الصحة​".