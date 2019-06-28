مواضيع كنسية ووطنية عرضها اللقاء التشاوري في الدار البطريركية دمشق

إستضافت الدار البطريركية في دمشق، ​اللقاء التشاوري​ الذي ضم بطريرك الروم ​الارثوذكس​ ​يوحنا العاشر​، والمطارنة أعضاء ​المجمع الأنطاكي​ المقدس: الياس (أبرشية صيدا وصور وتوابعهما)، دمسكينوس (أبرشية ساو باولو وسائر ​البرازيل​)، سابا (أبرشية حوران وجبل العرب)، جورج (أبرشية حمص وتوابعها)، ​سلوان​ (أبرشية جبيل و​البترون​ وما يليهما)، باسيليوس (أبرشية عكار وتوابعها)، أفرام (أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما)، إغناطيوس (أبرشية فرنسا وأوروبا الغربية والجنوبية)، غطاس (أبرشية بغداد والكويت وتوابعهما)، سلوان (أبرشية الجزر البريطانية وإيرلندا)، أنطونيوس (أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما)، والأساقفة: موسى (الخوري)، غريغوريوس (خوري) لوقا (الخوري)، أفرام معلولي (الوكيل البطريركي)، يوحنا (بطش) ثيودور (غندور)

وتدارس المجتمعون "زيارة يوحنا العاشر الرعائية للقسم اللبناني من أبرشية عكار الأرثوذكسية، زيارة بطريرك الصرب إيريناوس لكنيسة أنطاكية والمحطات التي طبعت زيارته الرسمية، وتفعيل النشاطات والفعاليات المشتركة في أنطاكية والتي تظهر التعاضد والتكاتف، لقاء الكهنة الأنطاكي، المنعقد في دير القديس جاورجيوس الحميراء- البطريركي- وادي النصارى، وما يتعلق بهذا اللقاء (الإهتمام بالكاهن على مختلف الصعد- تهيئة الكاهن- معيشة الكاهن- التدريب المستمر للكاهن)".

كما وبحث المجتمعون "العلاقات والوحدة بين الكنائس الأرثوذكسية، التهيئة للدورة المجمعية التي ستنعقد في شهر تشرين الأول المقبل والموضوعات التي ستتناولها وفي طليعتها موضوع العائلة، والحضور المجتمعي في لبنان، وحقوق الطائفة، والتعيينات، والشؤون والقضايا الرعوية في سائر الرعايا".