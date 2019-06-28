قماطي: هناك من له مصلحة بأن تبقى وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب معطلة

شدد وزير الدولة لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​ على أن "روح الدولة هي القوانين وروح القوانين هي وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، وتعطيل الوزراة هو السبب الرئيس لتعطيل القوانين"، معتبرا أن " هناك من له مصلحة بأن تبقى الوزارة معطلة ومشلولة حتى تتعطل المراسيم وتتعطل القوانين وتبقى الإستنسابية".

ولفت قماطي في حديث تلفزيوني الى أنه "لا يوجد من يسائل أو من يحاسب، وبمجرد أن تأخذ الوزارة دورها بالمتابعة هي ستعيد الروح للقوانين والدولة".