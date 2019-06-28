البرهان: إقالة النائب العام السوداني بسبب تباطؤ بالتحقيقات مع أركان نظام البشير

لفت رئيس المجلس العسكري الانتقالي في ​السودان​، الفريق أول ركن ​عبد الفتاح البرهان​، إلى أنّ "رئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش غادر السودان دون موافقتنا"، مركّزًا على أنّه "إذا أرادت قوى التغيير تشكيل حكومة فنحن مستعدّون لذلك". وأعلن "إقالة النائب العام بسبب استجابته لضغوط لتأخير التحقيقات مع أركان نظام الرئيس السوداني المخلوع ​عمر البشير​".

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