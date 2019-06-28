ركّز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في كلمة له خلال مراسم تخرّج فوج جديد من طياري سلاح الجو، على أنّه "يتعيّن علينا أن نكون مستعدّين للدفاع عن أنفسنا بقوانا الذاتية من أي تهديد كان، فهذا يشكّل مبدأ أساسيًّا يضمن مستقبلنا".
وأكّد أنّ "السيطرة الأمنيّة على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن ستكون لنا دائمًا. فلن نستبيح أمننا ولن نسلّم السيطرة إلى جهة أجنبية"، لافتًا إلى أنّ "هناك من يدّعي بأنّ عدم تسليمنا غور الأردن معناه عدم التوصل إلى السلام، ولكنّي أقول: إذا سلّمنا غور الأردن فسيشكّل ذلك ضمانة لاندلاع الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: السيطرة الأمنية غرب نهر الأردن ستكون لنا دائما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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