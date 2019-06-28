عراقجي: مباحثات فيينا خطوة إلى الأمام لكنها ليست كافية حتى الآن

رأى نائب وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، ممثّل إيران في محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا، عباس عراقجي، أنّ "الاجتماع خطوة إلى الأمام لكنّه غير كاف"، لافتًا إلى أنّه "سيتمّ خلال الأيام المقبلة تنفيذ التعامل المالي عبر "اینستکس (الآلية المالية الأوروبية)".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "المحادثات الّتي تهدف إلى حفظ الاتفاق النووي الإيراني أحرزت تقدّمًا، لكنها لا تكفي لإقناع طهران بتغيير قرارها بتجاوز القيود الأساسيّة للاتفاق واحدًا تلو الآخر"، مبيّنًا أنّ "المحادثات لا تفي بتوقعات إيران". وذكر "أنّني سأقدّم تقريرًا إلى طهران والقرار النهائي سيتّخذ هناك".
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