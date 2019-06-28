وزير خارجية البحرين: ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل

شدّد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على أنّ "موقفنا واضح ومعلن، بأنّنا لا نوافق إلّا على ما يوافق عليه الفلسطينيون"، لافتًا إلى "أنّنا لم نسمع إلى الآن عن أيّ خطة سياسيّة للسلام".
وأكّد "أنّنا ندعم حقّ الشعب الفلسطيني بدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، موضحًا أنّ "ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل، وللسلطة الفلسطينية رأي نحترمه وهي تحترم موقفنا".
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