وزير خارجية البحرين: ورشة المنامة ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل

شدّد وزير خارجية ​البحرين​ الشيخ ​خالد بن أحمد آل خليفة​، على أنّ "موقفنا واضح ومعلن، بأنّنا لا نوافق إلّا على ما يوافق عليه الفلسطينيون"، لافتًا إلى "أنّنا لم نسمع إلى الآن عن أيّ خطة سياسيّة للسلام".

وأكّد "أنّنا ندعم حقّ ​الشعب الفلسطيني​ بدولة على حدود 1967 وعاصمتها ​القدس الشرقية​"، موضحًا أنّ "ورشة ​المنامة​ ليست خطوة للتطبيع مع ​إسرائيل​، وللسلطة الفلسطينية رأي نحترمه وهي تحترم موقفنا".