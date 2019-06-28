تكليف وزير التشغيل في موريتانيا بمهام الناطق باسم الحكومة المستقيل

أعلنت الرئاسة الموريتانية عن "تكليف وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونا، بمهام ​وزير الثقافة​ و​الصناعة​ التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم ​الحكومة​".

وفي وقت سابق الجمعة، قدم وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم، استقالته من حكومة الوزير الأول محمد سالم ولد البشير.

ولم يعلن ولد محم حتى الآن أسباب استقالته المفاجئة من الحكومة.

وتأتي الاستقالة بعد أيام من ​الانتخابات الرئاسية​ التي فاز فيها مرشح السلطة، محمد ولد العزواني.

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ووفق النتائج التي أعلنها رسميا رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، حصل مرشح السلطة وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني على نسبة 52.01 بالمئة من أصوات الناخبين، وحل ثانيا الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد الذي حصل على نسبة 18.57 بالمئة.

من جهتها، أعلنت المعارضة رفضها نتائج الانتخابات الرئاسية خلال ​مؤتمر​ صحفي عقده مرشحو المعارضة الأربعة (محمد ولد مولود، كان حاميدو بابا، سيدي محمد ولد بوبكر، بيرام الداه اعبيدي)، فجر إعلان النتائج الرسمية، الاثنين.

وقال ولد مولود: "نحن لا نعترف بهذه النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات، ونطالب بإعادة فرز بعض اللجان التي ظهر فيه تزوير فاضح".

وفجر الإثنين، لفت رئيس لجنة الانتخابات محمد فال ولد في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط إلى أن الانتخابات أجريت بشفافية، ولم تسجل خروقات.