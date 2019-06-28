وَصَف خطيب جمعة ​طهران​ المؤقت، محمد حسن أبو ترابي فرد، النظام الأميركي الحاكم بأنّه "نظام مارق ومغامر ينتهك القوات والمعاهدات الدولية". ولفت في خطبة صلاة جمعة بطهران، إلى أنّ "المسؤولين الأميركيين ينتهكون القوانين والقواعد والمعاهدات الدولية، ويرفضون آليّات إحلال السلام والأمن المعترف بها دوليًّا"، مؤكّدًا "فشل سياسات ​الولايات المتحدة الأميركية​ في المنطقة". وركّز على لآأنّ "استراتيجية الدفاع القوية والرادعة ل​إيران​ واضحة ومقتدرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطيب جمعة طهران: النظام الأميركي مارق ومغامر ينتهك القوانين الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.