الداخلية التونسية: تنفيذ 493 مداهمة منذ تفجيرات الأمس وتوقيف 15 شخصا

أعلنت ​وزارة الداخلية التونسية​ أنّ "في إطار جهودها المتواصلة للكشف عن العناصر التكفيريّة، قامت الوحدات الأمنيّة بكامل تراب تونس، بالتنسيق مع النيابة العمومية خلال الليلة الواقعة بين 27 و28 حزيران 2019، بـ493 مُداهمة لعناصر تكفيريّة مصنّفة، أدّت إلى توقيف 25 شخصًا محلّ تفتيش، من أجل شبهة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي أو تمجيد العمليّات الإرهابية وممارسة نشاط محظور".

وكان قد شهدت تونس يوم أمس الخميس تفجيرين "انتحاريين" استهدفا قوات الشرطة في العاصمة التونسية، وتسبّبا بمقتل ضابط شرطة، وإصابة ثمانية آخرين من أفراد الأمن والمدنيين.