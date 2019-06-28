أردوغان يلتقي ماكرون ويقوم بلقاءات ثنائية خلال القمة العشرين في أوساكا

التقى الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، على هامش ​قمة العشرين​ ب​اليابان​. وجرى اللقاء المغلق، في مركز المعارض بمدينة أوساكا، حيث تعقد القمة، واستغرق ساعة. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية ​مولود جاويش أوغلو​، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع ​خلوصي أكار​، فضلًا عن المتحدث باسم الرئاسة ​إبراهيم قالن​. Advertisements يذكر أن قمة دول ​مجموعة العشرين​ انطلقت اليوم في مدينة أوساكا اليابانية. وتبادل الرئيس أردوغان أطراف الحديث مع زعماء ​الولايات المتحدة​ وروسيا وفرنسا خلال القمة. كما التقى الرئيس التركي رئيس الوزراء الإسباني "​بيدرو سانشيز​"، على هامش القمة.

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