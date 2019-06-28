وزير النفط العراقي: حريصون على إعادة إعمار المدن المتضررة وتشجيع الاستثمار فيها

أكّد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، "حرص الحكومة ووزارة النفط على إعادة إعمار المحافظات المتضرّرة الّتي خلّفتها الحرب على تنظيم "داعش"، والعمل على تطوير الصناعة النفطيّة وتشجيع الاستثمار فيها".
وركّز في كلمة له خلال مشاركته في "مؤتمر نفط العراق" الّذي ينعقد في العاصمة البريطانية لندن، على أنّ "وزارته كانت السبّاقة في إعادة إعمار الحقول والمصافي والمستودعات النفطية ومحطات تعبئة الوقود ومعامل وساحات الغاز السائل في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك".
وأوضح الغضبان أنّ "وزارته وضعت الخطط اللازمة للنهوض بالصناعة النفطية في هذه المحافظات، من خلال الجهد الوطني وبالتعاون مع الشركات الاستثماريّة المحليّة والخارجيّة، وأنّه يرحّب بجميع الجهود المخلصة للاستثمار في هذه المحافظات، والعمل على تطوير الصناعة النقطية والاستثمار الأمثل للثروة الوطنية، وأنّ الاستثمار هو الحل الأمثل والطريق السليم لتعزيز الاقتصاد الوطني".
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