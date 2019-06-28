ماكرون لبوتين: "لا يزال لدى الديموقراطيات الكثير لتقدمه"

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اوساكا: اكد ايمانويل ماكرون لفلاديمير بوتين الجمعة أن لدى الديموقراطيات "الكثير لتقدمه"، وذلك بعد انتقاد الرئيس الروسي للديموقراطيات الغربية في مقابلة مع صحيفة فايننشل تايمز.
وجاء رد الرئيس الفرنسي على نظيره الروسي في مستهل لقاء ثنائي في اوساكا اليابانية على هامش قمة مجموعة العشرين.
وقال ماكرون "انا واثق بأنه في هذا العالم الحافل بالغموض، لا يزال لدى الديموقراطيات الكثير لتقوم به وتقدمه. إنها ليست النموذج الوحيد، لكنها نموذج موجود وقوي"، آملا بمواصلة "الحوار بين الديموقراطيات الليبرالية وتلك التي يمكن أن تقول عن نفسها إنها اقل" على هذا الصعيد.
وتعامل الرئيس الروسي مع هذه التصريحات بابتسامة، وعلى غراره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحسب مراسل فرانس برس.
وأوضح ماكرون أنه سيبحث مع نظيره الوضع في أوكرانيا وملفي ايران وسوريا، وقال "لدينا عمل كثير نقوم به معا. وأنا واثق بأن التعاون بيننا اساسي لاننا عضوان في مجلس الامن"، داعيا الى "تحسين" العلاقات بين باريس وموسكو.
وصرح بوتين "أود التشديد على أن فرنسا هي أحد ابرز شركائنا".
وقبل ماكرون، ندد رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك بتصريحات بوتين لفايننشل تايمز.
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