بوتين يخرج عن صمته ويوجه نقدا لاذعا لميركل بشأن اللاجئين

دبي - بواسطة محمد فارس كشف الرئيس الروسي بوتين عن تصوراته عن العالم قبيل قمة العشرين، حيث اعتبر فكرة الليبرالية قد فشلت وأن قرار المستشارة ميركل استقبال مئات الآلاف من اللاجئين السوريين كان "خطأ جوهريا" لكن تدخله في سوريا كان ناجحا، حسب بوتين. © Getty Images/AFP/G. Fuentes Provided by Deutsche Welle
قبيل بدء أعمال قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تصوراته حول العالم في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في عددها الصادر الجمعة(28 حزيران / يونيو 2019)، حيث انتقد سياسة اللجوء للمستشارة الألمانية انغلا ميركل.
وقال بوتين في حديثه مع الصحيفة إن قرار ميركل في عام 2015 السماح لمئات الآلاف من اللاجئين بدخول ألمانيا كان "خطأ جوهريا. في نفس الوقت دافع بوتين عن تدخل بلاده في الصراع السوري لصالح النظام في دمشق والذي تسبب في نزوح الملايين من السورين في داخل البلاد وإلى خارجه، خصوصا إلى ألمانيا، واعتبر ذلك عملا صحيحا وناجحا.
فيما دافع بوتين عن سياسة ترامب بشأن اللاجئين رغم أنه لا يستطيع أن يشير عما إذا كان صحيحا أم لا بناء جدار على الحدود مع المكسيك، حسب قوله للصحيفة البريطانية.
وانتقد بوتين في المقابلة "فكرة الليبرالية"، التي قال إنها "تجاوزت هدفها". وقال بوتين للصحيفة: "لا يستطيع الليبراليون إملاء أي شيء على أي شخص مثلما كانوا يحاولون على مدى العقود الأخيرة".
ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)
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