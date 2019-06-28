عاجل| أمريكا للشركات الأوربية: إما التجارة معنا أو مع إيران

أعلن المبعوث الأمريكي بشأن إيران براين هوك، أنه سيلتقي مع رئيس منظمة الملاحة الدولية في لندن، مؤكدا وجود خيارين أمام الشركات الأوروبية، أما التجارة مع واشنطن أو مع إيران.
وأضاف بارين هوك أن إيران رفضت الدبلوماسية عدة مرات، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مرارا إنه يرحب بأي اتصال مع إيران.
وتابع براين هوك أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أي عمليات شراء مشبوهة للنفط الإيراني، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.
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