شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فضحت الهاربة آيات عرابى حملات معتز مطر التحريضية ووصفها بـ"السخيفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حملة "اطمن أنت مش لوحدك"، التى حرض عليها الإعلامى الإخوانى معتز مطر، التى أطلقت فى وقت سابق، حالة كبيرة من السخرية لم تقتصر على رواد السوشيال ميديا بل أيضا من حلفاء الإخوان أنفسهم.

وكانت من أبرز الساخرين من هذه الحملة، آيات عرابى، أحد حلفاء الإخوان الهاربين فى الولايات المتحدة الأمريكية، التى وصفتها حينها بأنها حملة سخيفة.

وتهكمت حينها الإعلامية الهاربة على يقوم به الإعلامي الإخوانى الهارب معتز مطر عبر قناة الشرق الموالية للإخوان، قائلة: "حملة سخيفة ممكن نقول عليها امسحى ايديك يا أمل، وهذه الحملة ليس لها ظهير فى الشارع".

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