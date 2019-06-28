شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استقطبت الإخوان شخصيات بالتيار المدنى لخدمة مصالحها؟.. خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن المعارضة المدنية المصرية بائسة وضعيفة جدا ونتيجة لهذا الضعف سلم بعض قياداتها أنفسه للتنظيم الإخوانى المدعوم من دول وأجهزة تدعم الإرهاب، مشيرا إلى أن قضية خلية الأمل أكبر دليل على ذلك بعدما استقطبت الجماعة شخصيات مثل زياد العليمى وحسام مؤنس إليها.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هذا التحالف القائم بين بعض اليساريين والإخوان كان قبل 25 يناير، واستمر بعدها والدليل على ذلك اصطفاف رموز هذه المعارضة الكرتونية خلف محمد مرسى المرشح الإخوانى فى فندق فيرمونت.

وتابع طارق البشبيشى: استمر هذا النهج بعد 30 يونيو عندما لم تجد النخب المعارضة سوى قنوات الإخوان وصفحاتهم يحصلوا منها على المواد المفبركة التى تشوه الدولة المصرية لينتهى بهم المطاف ليصبحوا تابعين أذلاء للتنظيم الإخوانى ومشروعه الخبيث.

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