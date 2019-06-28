شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يسعى "أردوغان" لمحاربة صلاحيات " أوغلو" فى إسطنبول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحكومته سيحرصون على ألا يتمكن أكرم إمام أوغلو ، المرشح الفائز برئاسة بلدية إسطنبول والمعارضون الذين تبوئوا مناصب مؤخرا من إحداث تغييرات تمس سياسة تركيا الخارجية وعلاقات تركيا بالإسلام السياسي وجماعة الإخوان.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن صعود أوغلو لقيادة بلدية اسطنبول بما لها من رمزية سياسية واقتصادية هو خطوة في مشوار طويل للتقليل من نفوذ أردوغان السياسي وربما نهايته ، بعد أن تمتلك المعارضة أدواتها في البرلمان وتنافس على الرئاسة سواء في العام 2023م أو قبل ذلك بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. وتابع النجار قائلا : بناء على هذه التطورات التي نتوقع حدوثها ستمتلك المعارضة أدوات التغيير في ملفات كثيرة يمسك بها أردوغان بشدة ومن ضمنها ملف المصالحة مع الأكراد وملف إنهاء نشاطات الإسلام السياسي غير الشرعية على الأراضى التركية.

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