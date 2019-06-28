ضبط محامٍ يستخدم طائرة مسيرة للتجسس على السيدات في منازلهن ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، القبض على محامي، يتجسس على جيرانه السيدات داخل منازلهن، مستخدمًا طائرة مسيرة مزودة بكاميرا.

وتلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، بلاغًا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا ببنها، بعثوره على طائرة تجسس مزودة بكاميرا في بلكونة شقته، فضبطها وتبين أن محامٍ يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات.

وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فجرى تشكيل فريق بحث، قاده اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية، وبفحص الطائرة والكاميرا، تبين أنها ملك محامٍ عمره 30 سنة، وألقي القبض عليه، وتبين أنه يستخدمها عن بعد في التجسس وتصوير السيدات، وجرى التحفظ على الطائرة.

بالعرض على النيابة، قررت حبس المحامٍ 4 أيام على ذمة التحقيقات.​