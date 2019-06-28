الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة ويسيطر على مواقع في عين زارة

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس (أ ش أ)

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة بدون طيار تركية في طريق المطار إثر محاولتها استهداف مواقع الجيش الليبي.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي - حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية - أن القوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر تواصل تقدمها باتجاه العاصمة طرابلس، وتسيطر على مواقع جديدة في منطقة عين زارة، وتم إسقاط طائرة بدون طيار تركية مسيرة في طريق المطار حاولت استهداف مواقع للجيش الليبي.

ونفت غرفة عمليات الكرامة صحة الأخبار المتداولة حول أي تقدم للمجموعات المسلحة في المنطقة.