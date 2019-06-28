حزب الله يستبعد حربا أمريكية على إيران لهذه الأسباب

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إن حزب الله يعتقد أن حربا أمريكية على ايران "مستبعدة" لأسباب من بينها قدرات طهران الدفاعية القوية.
وأبلغ قاسم صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم الخميس 27 جوان 2019 بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يحتاج الحرب".
وأضاف "إنه لا يستفيد من حرب يمكنه أن يبدأها، لكن لا يستطيع ضبط نتائجها وهي يمكن أن تبدأ مع إيران، لكن يمكن ان يصاحبها اشتعال المنطقة".
وقال ترامب أمس الأربعاء إن أي حرب بين إيران والولايات المتحدة ستكون سريعة، لكنه أكد مجددا رغبته في تجنب مواجهة عسكرية وذلك على الرغم من انتقاده قادة طهران.
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