الارشيف / اخبار العالم

الدفاع الجزائرية تضبط عنصرا دعما للجماعات الإرهابية بالمسيلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم (الجمعة) عن توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية المسيلة شمالي البلاد.

 

Advertisements

وقالت الوزارة - في بيان - إن "مفارزا للجيش أوقفت أمس عنصرا دعما للجماعات الإرهابية بالمسيلة ودمرت خمس قنابل تقليدية الصنع بمنطقة جبل

عين النسور بولاية عين الدفلى شمالي البلاد".


وأضافت أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بولاية ورقلة 3 تجار مخدرات وضبطت 352 كيلو جراما

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
من المخدرات وسيارتين دفع رباعي، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش بكل من البليدة والجزائر والجلفة تاجري مخدرات وحجزت 111,5 كيلو جراما من المخدرات، وأوقفت 4 تجار مخدرات بحوزتهم 36,5 كيلو جراما من الكيف بكل من تلمسان وباتنة.


وأشارت إلى أنه تم ضبط 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولاية بسكرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجزائرية تضبط عنصرا دعما للجماعات الإرهابية بالمسيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا