الدفاع الجزائرية تضبط عنصرا دعما للجماعات الإرهابية بالمسيلة

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم (الجمعة) عن توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية المسيلة شمالي البلاد.
وقالت الوزارة - في بيان - إن "مفارزا للجيش أوقفت أمس عنصرا دعما للجماعات الإرهابية بالمسيلة ودمرت خمس قنابل تقليدية الصنع بمنطقة جبلعين النسور بولاية عين الدفلى شمالي البلاد".
وأضافت أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بولاية ورقلة 3 تجار مخدرات وضبطت 352 كيلو جراما
وأشارت إلى أنه تم ضبط 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولاية بسكرة.
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