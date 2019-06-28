رئيس وزراء الهند يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك خلالاجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة "أوساكا" اليابانية.
وقال مودي - في تغريدة على
موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن "مون جاي-إن متحمس للغاية من أجل تعزيز الصداقة بين الهند وجمهورية كوريا.. تحدثنا اليوم حول العديد من الخطوات من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية".
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