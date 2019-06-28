وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يبحثان التعاون في إطار "أوبك+"

بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع نظيره السعودي خالد الفالح ، على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين ، التعاون في إطار "أوبك+" بالإضافة إلى التقدم المحرز
وذكرت وزارة الطاقة الروسية ، في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية :"ناقش وزيرا الطاقة الروسي والسعودي خلال هذا اللقاء التعاون في إطار الاتفاقات الخاصة بـ "أوبك+" بالإضافة إلى التقدم المحرز
وعقدت اللجنة الحكومية الروسية-السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي جلستها الأخيرة في موسكو يوم 10 يونيو الجاري.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" و"أوبك+" الأسبوع المقبل لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج بهدف دعم الأسعار.
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