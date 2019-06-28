رئيس وزراء كندا يلتقي قادة أوروبا على هامش قمة العشرين

التقى رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء وزراء إيطاليا، وهولندا وإسبانيا، وبريطانيا، على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.
وشملت لقاءات ترودو لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود
وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن القادة ناقشوا ألوياتهم المشتركة لقمة مجموعة العشرين، لا سيما أهمية عمل الدول معًا لدعم النظام الدولي القائم على القواعد والمؤسسات الرئيسية المتعددة الأطراف التي تدعمه، بما في ذلك منظمة
وأكد رئيس الوزراء الكندي وشركاؤه الأوروبيون التزامهم باتفاق باريس والحاجة إلى وحدة مجموعة العشرين، والعمل بشأن القضايا البيئية، بما في ذلك تغير المناخ وحماية المحيطات.
كما تبادلوا الآراء حول مجموعة من التحديات الجيوسياسية ، بما في ذلك سيادة أوكرانيا وأمنها والنشاط السيبراني الضار من جانب بعض الجهات الحكومية.
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