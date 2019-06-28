أعلن الجيش الوطنى اليمني اليوم الجمعة أن قواته أحرزت تقدمًا جديدًا في محافظة الضالع جنوب البلاد. وذكر بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قواته تمكنت من تحرير مواقع ومساحات كبيرة في مديرية قعطبة شمالي المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميلشيا الحوثي وسيطرت قوات الجيش على تباب القراميد والذرة والشجرة، بالإضافة إلى استكمال تحرير التباب السود

وتطل تبة القراميد التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني على منطقتي هجار وشليل في ذات المديرية وبالسيطرة عليها، يمكن قوات الجيش الوطني من السيطرة النارية على منطقة سيام.

وبحسب الجيش اليمنى فقد تكبدت ميلشيا الحوثي في المواجهات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. في مديرية قعطبة شمالي المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميلشيا الحوثي وسيطرت قوات الجيش على تباب القراميد والذرة والشجرة، بالإضافة إلى استكمال تحرير التباب السودشمالي المديرية.وتطل تبة القراميد التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني على منطقتي هجار وشليل في ذات المديرية وبالسيطرة عليها، يمكن قوات الجيش الوطني من السيطرة النارية على منطقة سيام.وبحسب الجيش اليمنى فقد تكبدت ميلشيا الحوثي في المواجهات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمنى يعلن تحرير مواقع جديدة شمالي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.