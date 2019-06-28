الجيش اليمنى يعلن تحرير مواقع جديدة شمالي الضالع

أعلن الجيش الوطنى اليمني اليوم الجمعة أن قواته أحرزت تقدمًا جديدًا في محافظة الضالع جنوب البلاد.
وذكر بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قواته تمكنت من تحرير مواقع ومساحات كبيرةفي مديرية قعطبة شمالي المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميلشيا الحوثي وسيطرت قوات الجيش على تباب القراميد والذرة والشجرة، بالإضافة إلى استكمال تحرير التباب السود
شمالي المديرية.
وتطل تبة القراميد التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني على منطقتي هجار وشليل في ذات المديرية وبالسيطرة عليها، يمكن قوات الجيش الوطني من السيطرة النارية على منطقة سيام.
وبحسب الجيش اليمنى فقد تكبدت ميلشيا الحوثي في المواجهات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
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