الصين: لا نقبل سياسة واشنطن بفرض حظر كامل على النفط الإيراني

رفضت الصين العقوبات الأحادية على إيران، وأكد ذلك فو كونج المبعوث الصيني للمحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في محادثات فيينا، اليوم الجمعة، وشدد على أهمية ضمان أمن الطاقة.
وأبدى فو كونغ تحفظه عندما سُئل عما إذا كانت بلاده مستعدة لتحدي العقوبات الأمريكية وشراء النفط الإيراني، لكنه قال إن الصين ترفض العقوبات.
وصرح المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية
وعندما سُئل هل ستشتري الصين النفط الإيراني رد قائلا: "نحن لا نقبل سياسة الولايات المتحدة هذه التي تفرض حظرا كاملا على بيع الخام".
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