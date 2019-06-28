الخارجية البحرينية تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية لدى المنامة

استدعت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم، القائم بأعمال سفارة العراقية لدى مملكة البحرين محمد عدنان محمود الخفاجي.

وقدم الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية بوزارة الخارجية البحرينية، السفير يوسف محمد جميل، للقائم بالأعمال العراقي، مذكرة احتجاج على ما تعرض له مبنى سفارة البحرين في بغداد من اعتداء وأعمال تخريبية مساء يوم الخميس، في سلوك غير مسؤول ومرفوض بشدة.

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وأضاف السفير يوسف، أن وزارة الخارجية البحرينية ترحب بالبيانين الصادرين عن الحكومة العراقية ووزارة خارجية العراقية الرافضين لهذا الاعتداء، مؤكداً أهمية محاسبة المتسببين، ومنع تكرار مثل هذه الممارسات، وأن تقوم الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في تأمين وحماية سفارة وقنصلية البحرين لدى العراق وجميع العاملين فيهما، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.