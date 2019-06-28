مقتل 3 جنود بانفجار في معسكر تابع للجيش الفلبيني

قُتل ثلاثة جنود في انفجار استهدف قاعدة عسكرية في الفلبين اليوم الجمعة، بينما أصيب تسعة آخرون في منطقة من البلاد يجتاحها عنف الإرهابيين.

ووقع الانفجار وقت الظهيرة تقريباً في أرخبيل سولو بجنوب البلاد، معقل جماعة "أبو سياف" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، وتشتهر بعمليات الخطف والقرصنة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقال سيريليتو سوبيخانا قائد منطقة مينداناو الغربية في بيان، إن "القوات البرية تواصل التعرف على الملابسات وتحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم غير الإنساني". وأضاف: "سنكثف هجماتنا لسحق الجماعات الإرهابية".

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وتتهم الحكومة متشددين على صلة بالجماعة الإرهابية بتفجير استهدف كنيسة في جزيرة جولو الواقعة في الجنوب أيضاً في يناير، ما أسفر عن مقتل 21 شخصاً وإصابة العشرات.

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وتفرض الحكومة حكم الطوارئ في أنحاء من جنوب البلاد للتصدي لنفوذ "داعش" الإرهابي، وعمليات النهب التي تنفذها جماعة "أبو سياف" الإرهابية منذ عقود في منطقة يسودها الفقر.