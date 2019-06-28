فرنسا تستبعد فرضية الاعتداء في إطلاق نار أمام مسجد بريست

استبعد القضاء الفرنسي الجمعة فرضية "الاعتداء" في إطلاق نار الخميس أمام مسجد بريست (غرب)، ما أدى إلى إصابة شخصين أحدهما إمام المسجد.

وقال مدعي الجمهورية في بريست جان فيليب ريكابي، إن "العناصر التي جمعت حتى الآن لا تسمح بالقول إن ما حصل اعتداء"، مشيراً من جهة أخرى إلى أن قسم مكافحة الإرهاب في نيابة باريس لم يتعامل مع القضية.

وأطلقت عيارات نارية الخميس أمام مسجد فأصيب اثنان بجروح احدهما الإمام رشيد الجاي، كما قالت لوكالة "فرانس برس" مصادر قريبة من الملف والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. وعثر على المشتبه بإطلاقه النار ميتاً على مقربة من سيارته. ويرجح أنه أطلق النار على رأسه، وفق مصدر في الشرطة.

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وتلقى الإمام أربع رصاصات، اثنتان منها في البطن واثنتان في الساقين، فيما تلقى الجريح الآخر رصاصتين في الساقين، لكنهما "ليسا في خطر"، كما ذكر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. وذكر مصدر في الشرطة، أن المشتبه به الذي حددت هويته، ترك وثائق مكتوبة قرب مكان العثور على جثته.

وقال هذا المصدر "إنه غير معروف لأجهزة الشرطة، وليس له ملف، ولا يعرف بانتمائه لحركة متطرفة".