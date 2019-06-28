كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفتر: الروح المعنوية للجيش عالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن عمليات الجيش الوطني متواصلة حتى بلوغ جميع الأهداف العسكرية، وتحرير البلاد من المليشيات المسلحة والإرهابية.
وأضاف "حفتر"، بحسب ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية، أن الحوار بين الليبيين سيأتي في أوقات تكون فيها الظروف أفضل لنجاحه بعد تحرير طرابلس، مشيرا الى أن الروح المعنوية للجيش عالية وأن القادة يعرفون جيدا أنهم يقومون بواجب وطني تاريخي.