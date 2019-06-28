قوات الاحتلال تقمع مسيرة سلمية غرب رام الله

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة قرية نعلين غرب مدينة رام الله، الأسبوعية السلمية المناهضة للجدار والاستيطان، مما أسفر عن اصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.

وذكرت مصادر محلية في القرية أن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.