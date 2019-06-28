كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة المتحدث باسم الحكومة الموريتانية على خلفية اتهام زوجته بالفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر مطلعة أن استقالة وزير الثقافة المتحدث الرسمي باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم، جاءت احتجاجاً على استدعاء زوجته -خيرة الشيباني، المديرة السابقة لهيئة قنوات التليفزيون الحكومي- ومتابعتها من طرف هيئة الجرائم الاقتصادية بتهم فساد ومخالفات تقدر بمليوني دولار.

وأوضحت المصادر أن الوزير استاء من تحريك ملف زوجته السيدة خيره منت الشيخاني وإرساله إلى شرطة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية واستدعائها اليوم الجمعة لتسديد المبالغ المالية التي قالت مفتشية الدولة (جهاز تفتيش ومحاربة الفساد) انها مستحقة عليها.

وذكرت تقارير إخبارية موريتنانية أن السياسي المعروف والمحامي السابق، استقال ليعود إلى بدلة المحاماة دفاً عن زوجته بعد توجيه الاتهام لها رسميا بجرائم اقتصادية.

وكانت المفتشية العامة للدولة التي أجرت تحقيقا في الوضعية المالية للقناة خلال السنوات الماضية، أحالت تقريرها إلى وكيل الجمهورية أواخر العام الماضي.

وشمل تقرير المفتشية تسجيل مخالفات وصفها بأنها مجرمة طبقاً للقانون ومن بينها المبالغة في التسعير والنفقات غير الحقيقية، وبث إعلانات لشركات تجارية دون مقابل، وخرق التشريعات المنظمة للصفقات العمومية، واختلاس مبالغ مالية.

وكشفت وثيقة إحالة التفتيش إلى العدالة أن الأضرار المالية الناجمة عن هذه المخالفات تقدر بمليوني دولار.