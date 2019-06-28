كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية والتغيير في السودان: حراكنا سلمي وهو العنوان الأبرز لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أن حراكهم سلمي وهو العنوان الأبرز لهم.

وأكدت قوى الحرية والتغيير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن الحراك سيستمر حتى تسليم السلطة للمدنيين.

وأشارت القوى إلى أن هنالك تباينات داخل التحالف، لكن القرار السياسي واحد.

ويذكر أن أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، أنها تسلمت مسودة اتفاق مقترح مقدمة من الوساطة الإفريقية ــ الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري، على أساس إعلان المبادئ.