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الأمن التونسي يلقي القبض على خلية إرهابية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن التونسي يلقي القبض على خلية إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:56 م

الأمن التونسي يلقي القبض على خلية إرهابية
الأمن التونسي
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وكالات

 

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ألقت قوات الأمن بمحافظة بنزرت شمال تونس، اليوم الجمعة، القبض على عناصر خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص بايعت تنظيم داعش الإرهابي وتؤيد العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس يوم أمس الخميس، واستهدفت القوات الأمنية والعسكرية التونسية.

وأفادت مصادر أمنية تونسية أن التحقيقات الجارية كشفت عن تواصل عناصر هذه الخلية مع جهات إرهابية خارجية وداخلية.
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