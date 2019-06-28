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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن التونسي يلقي القبض على خلية إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:56 م
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ألقت قوات الأمن بمحافظة بنزرت شمال تونس، اليوم الجمعة، القبض على عناصر خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص بايعت تنظيم داعش الإرهابي وتؤيد العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس يوم أمس الخميس، واستهدفت القوات الأمنية والعسكرية التونسية.
وأفادت مصادر أمنية تونسية أن التحقيقات الجارية كشفت عن تواصل عناصر هذه الخلية مع جهات إرهابية خارجية وداخلية.
وأفادت مصادر أمنية تونسية أن التحقيقات الجارية كشفت عن تواصل عناصر هذه الخلية مع جهات إرهابية خارجية وداخلية.
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