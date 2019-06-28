كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: الآلية الأوروبية الخاصة بالتبادل التجاري "فعالة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح الممثل الإيراني، خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، أن الآلية الأوروبية الخاصة بالتبادل التجاري مع إيران فعالة.
وأشار إلى أن وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي سيجتمعون قريبا.
ويشهد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، منذ مايو الماضي، تصاعدا حادا بلغ ذروته بعد حادث إسقاط القوات الإيرانية طائرة استطلاع مسيرة أمريكية، يوم 20 يونيو، قالت طهران إنها أسقطت بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني، فيما أصرت واشنطن على أنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.
وعلى خلفية هذا التطور، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أعطى أمرا بشن ضربات على مواقع استراتيجية إيرانية، لكنه أوقف هذا الهجوم قبل 10 دقائق من تنفيذه، ليفرض لاحقا عقوبات جديدة على إيران.