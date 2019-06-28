إيران: الآلية الأوروبية الخاصة بالتبادل التجاري "فعالة"

قال الممثل الإيراني في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، إن الاجتماع خطوة إلى الأمام لكنه غير كاف.

وأوضح الممثل الإيراني، خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، أن الآلية الأوروبية الخاصة بالتبادل التجاري مع إيران فعالة.

وأشار إلى أن وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي سيجتمعون قريبا.