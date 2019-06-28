كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة التونسية: وضع الرئيس السبسي الصحي في تحسن ملحوظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضافت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن السبسي أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الدفاع للاطمئنان على الوضع في البلاد، وفقًا لوكالة رويترز.

وكان السبسي البالغ من العمر 92 عامًا، نقل إلى المستشفى العسكري بعد إصابته بوعكة صحية وصفتها الرئاسة بأنها حادة، فيما نفى نورالدين بن تيشة، المستشار السياسي للرئيس التونسي ما تردد عن وفاته، وأكد أن حالته الصحية مستقرة.

وقال بن تيشة «إنه خلافًا لكل الشائعات التي تحدثت عن وفاة الرئيس السبسي، أؤكد أن حالته الصحية مستقرة».

كما أكدت سعيدة قراش مستشارة الرئيس السبسي، في تصريحات بثتها إذاعة «موزاييك إف إم» المحلية التونسية، أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية في استقرار.

Advertisements

يذكر أن السبسي تعرض إلى أزمة صحية الأسبوع الماضي، دخل على إثرها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبيّة.

وشهدت تونس العاصمة صباح أمس الخميس، تفجيرين إرهابيين؛ وقع أولهما عندما أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بجادة شارل ديجول المتفرعة من شارع الحبيب بورقيبة، وبعد نحو عشر دقائق من التفجير، تم تسجيل تفجير انتحاري ثانٍ استهدف مقر وحدة مكافحة الإرهاب.

وعقب ذلك منظمات مهنية التونسيين إلى الوحدة الوطنية وإعلاء المسؤولية بعد العمليتين الإرهابيتين اللتين جدتا صباح الخميس بالعاصمة، وفقا لصحيفة الشروق التونسية.

وصدرت دعوة المنظمات، ببيانات منفردة من الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة وكنفدرالية مؤسسة المواطنة التونسية (كوناكت) والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعمادة المهندسين التونسيين والتي عبرت جميعها عن إدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي.