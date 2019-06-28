القدس: عشرات الإصابات مع تجدد المواجهات في العيسوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد الإصابات في في المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال في العيسوية في القدس المحتلة إلى 65 إصابة، مع تجدد المواجهات مساء اليوم الجمعة.

وتجددت المواجهات مساء اليوم مرة أخرى بعد مواجهات عنيفة وقعت بعد صلاة الظهر في بلدة العيسوية التي تعيش حالة من الغضب نتيجة استشهاد الأسير المحرر الشاب محمد عبيد بنيران قوات الاحتلال.

وعلم أن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، وانتشرت في شوارعها، وبدأت تطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية وقنابل الغاز لتفريق الشبان الغاضبين، الذين ردوا بإلقاء الحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة.

وكانت قد وقعت مواجهات عنيفة ظهر اليوم، بعد صلاة الجمعة في البلدة التي شهدت اضرابا شاملا، حدادا على استشهار الأسير المحرر، وأغلقت المحال التجارية أبوابها.

Advertisements

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، عقب صلاة الجمعة، وتصدى لها الشبان بالحجارة، واندلعت مواجهت متفرقة في شوارع البلدة، أطلقت خلالها تلك القوات الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأظهر مقطع فيديو انتشر في شبكات التواصل الاجتماعي اعتقال شابين من عائلة داري في البلدة، ولم تعلن جهة رسمية أسماء الشبّان بعد.

وفي وقت سابق اليوم، أمهلت محكمة الصلح في القدس، الشرطة، 48 ساعة لاتخاذ قرار بشأن تسليم جثمان الشهيد محمد عبيد (20 عاما)، الذي استشهد أمس الخميس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، في مواجهات اندلعت إثر قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية في العيسوية.