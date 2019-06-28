الدالاي لاما: "ضد أن تتحول أوروبا مسلمة وجذاب أن تخلفني امرأة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح الدالاي لاما، تينزن غياتسو، اليوم الجمعة، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بخصوص الهجرة إلى أوروبا قائلا إن "عددا محدودا" من اللاجئين يجب أن يسمح لهم بالبقاء في أوروبا.

وتابع أن "الدول الأوروبية يجب أن تتولى أمر هؤلاء اللاجئين وتمنحهم تعليما وتدريبا بهدف إعادتهم إلى أوطانهم".

وأضاف "لكن أن تتحول أوروبا في النهاية بلدا مسلما؟ هذا مستحيل. أو بلدا إفريقيا، هذا أيضا مستحيل ... حافظوا على أوروبا للأوروبيين".

ويعيش الدالاي لاما في الهند منذ هربه في 1959 من التيبت، التي أصبحت تحت سلطة الصين الشيوعية.

وتابع الدالاي لاما تصريحاته أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفتقر إلى "المبادئ الأخلاقية".

وتابع الدالاي لاما البالغ 83 عاما: "في يوم يقول (ترامب) شيئا وفي يوم آخر، يقول شيئا آخر. أعتقد أنه يفتقر إلى مبدأ أخلاقي".

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وقال إنه "حين صار رئيسا، قال إنّ ’أميركا أولا’ هذا خطأ. أميركا يجب أن تتولى المسؤولية العالمية"، مشيرا إلى أن مشاعر ترامب "أيضا معقدة جدا إلى حد ما".

وأضاف الحائز جائزة نوبل للسلام في العام 1989، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، من منفاه في الهند انه إذا كانت خليفته امرأة "فيجب أن تكون اكثر جاذبية".

ويحظى الدالاي لاما بشعبية كبيرة، لكنه لم يلتق أي رئيس أجنبي منذ 2016. كما أن حكومات العالم لا تسعى إلى دعوته خوفا من إثارة غضب الصين.

كما وأن الهند، التي منحته اللجوء في 1959 عندما فر مشيا عبر الهيمالايا، يبدو أنها تخلت عنه. إذ ذكرت مصادر دبلوماسية أن الحكومة الهندية حذرت على ما يبدو من مشاركته في أي مناسبات.

ويعتقد الدالاي لاما في المقابلة أن الصين "تتغير"، مشيرا إلى أنه تواصل "في شكل خاص جدا" مع مسؤولين صينيين متقاعدين لديهم صلات مع حكومة بكين.

وتابع: "أعتقد أنّ الصينيين أنفسهم يغيرون نهجهم"، موضحا أن الرئيس شي جينبينغ لم يطلب لقاءه "بعد".