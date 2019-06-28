اللد: وفاة شاب بعد إصابته في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن في مستشفى "أساف هروفيه"، اليوم الجمعة، وفاة شاب من سكان مدينة اللد متأثرا بإصابته في جريمة وقعت قبل عدة أسابيع.
وعلم أن الشاب مروان العيسوي قد توفي اليوم في جيل 34 عاما، متأثرا بإصابته في جريمة طعن ارتكبت في مدينة اللد قبل أسابيع.
وكان العيسوي قد أصيب إصابة خطيرة في جريمة الطعن، ونقل إلى المستشفى بحالة حرجة، ولكن الجهود الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياته.
يشار إلى أن مدينة اللد تعتبر ضمن أعلى معدلات الجرائم في البلدات العربية في البلاد، حيث سجلت عدة جرائم قتل فيها منذ مطلع العام الحالي، وكان من بين ضحاياها ثابت الباز وغانم حناوي وسالم الفقير وديانا أبو قطيفان ونجلاء العموري.
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