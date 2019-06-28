شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمن الكويتي يقبض على “ناصر الدويلة” بعد تحريضه على ضرب المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 6:39 مساءً, 28 يونيو 2019 م المناطق-الرياض قالت صحيفة “الراي” الكويتية، إن قوات الأمن قامت بالقبض على الضابط السابق في الجيش الكويتي، ناصر الدويلة، بعد تدوينة كتبها قبل أيام حرض فيها على قصف السعودية.

وأوضحت الصحيفة في تدوينة لها على موقع تويتر: “إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة -قبل قليل- تنفيذا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية”.

وحرض المدعو الدويلة على قصف السعودية في أعقاب اعتداءات الحوثيين على مطار أبها حيث دعا في تدوينة له إلى قصف مواقع مدنية بالمملكه، وهو ما يخالف القانون الدولي.

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