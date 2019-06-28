ابو رغيف يتحدث عن وزير الداخلية

وقال أبو رغيف في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليه الخليج 365، إن "ياسين الياسري، أول وزير داخلية للعراق جاء من رحم وزارة الداخلية نفسها، وأول وزير للداخلية ضابط ومتسلسل بسلم وظيفي من تخرجه لحين تسنمه الوزارة، منذ عام 1921، إلى يومنا هذا".وأضاف أن "استيزار الياسري للوزارة يعكس قدرة عبد المهدي على تولية الكفاءات رغم تأخر اكمال الكابينة"، مبيناً أن "الفريق الياسري عمل ينتظره للإصلاح".

وكان مجلس النواب قد صوّت، الاثنين الماضي، على تولي ياسين الياسري منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

