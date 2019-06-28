صور إنسانية ستحرك مشاعرك بالتأكيد

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شاب ينقذ شقيقته من تحت أنقاض منزلهم في سوريا
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موعد الشاي في شبه جزيرة يامال !
طفلة تسير وسط أشجار الباوباب في غابات مدغشقر !
فتاة اثيوبية من قبيلة الحمر !
راهب وأخيه !
طالب بعد تخرجه من الجامعة برفقة أبيه المزارع البسيط
طفلة ايزيدية تجلس على الحدود العراقية السورية، بعد الفرار من تنظيم داعش، تنتظر العبور إلى محافظة دهوك بشمال العراق
أم وطفلتها ، وأعينهم غريبة اللون !
طفل يساعد أبيه السكير على النهوض
طفل ذو عامين يطعم أمه التي فقدت ذراعيها !
فتاة إيزيدية تحمل السلاح لحماية أهلها من قوات داعش !
العمامة الأغرب والأكبر في العالم والتي يرتديها أحد أعضاء جماعة “نيهانج” وهى جماعة مسلحة تابعة لطائفة “السيخ” الهندية.
ام وطفلتها التي تبلغ 3 أعوام، بعد ان هاجمها زوجها ،وأحرق وجهيهما !
طفلة بقيت تائهة في غابات سيبريا 11 يوم حتى تم العثور عليها !
أطفال مصابون بمرض المهاق(البرص) ، في غرفة داخلية بمدرسة في الهند
عائلة في سيبريا تتناول الوجبة الأساسية لديهم .. لحم الغزلان النييء !
جندي يبكي، ولسان حاله يقول؛ سئمت من إصرار الكبار على الحروب التي يذهب ضحيتها نحن الشباب!
ركاب بحافلة عامة يحاولون إنقاذ إمرأة حاولت الإنتحار بقطع عروق يدها بالسكين !
طفل من قبيلة أثيوبيه بالملابس والرسومات التقليدية
آشول بان 13 عام؛ الأنثى الوحيدة التي تحترف إصطياد النسور الذهبية بكازاخستان ، حيث قامت بإصطياد نسراً عمره ثلاثة أعوام
طفلة فلسطينية تحمل الكلاشينكوف وتشارك حملات الجهاد الإسلامي في غزة !
عامل منجم فحم بالصين !
طفل سوري عمره 7 سنوات، يحمل سلاحاً ليقاتل مع الثوار!
مزارعة مسنة بقرية صغيرة في فيتنام
موعد الشاي في شبه جزيرة يامال !
طفلة تسير وسط أشجار الباوباب في غابات مدغشقر !
فتاة اثيوبية من قبيلة الحمر !
راهب وأخيه !
طالب بعد تخرجه من الجامعة برفقة أبيه المزارع البسيط
طفلة ايزيدية تجلس على الحدود العراقية السورية، بعد الفرار من تنظيم داعش، تنتظر العبور إلى محافظة دهوك بشمال العراق
أم وطفلتها ، وأعينهم غريبة اللون !
طفل يساعد أبيه السكير على النهوض
طفل ذو عامين يطعم أمه التي فقدت ذراعيها !
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.